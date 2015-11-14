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    Слуцкий повторил достижение Садырина в сборной

    Сборная России обыграла Португалию (1:0) в товарищеском матче, и эта победа стала пятой подряд для национальной команды под руководством Леонида Слуцкого.

    Ранее россияне в отборочном турнире на Евро-2016 обыграли команды Швеции (1:0), Лихтенштейна (7:0), Молдовы (2:1) и Черногории (2:0).

    Таким образом, Леонид Слуцкий повторил достижение Павла Садырина, который в 1992 году также начал свою работу в сборной с пяти побед. Тогда российская команда добилась успеха в трех товарищеских и двух официальных матчах с общим счетом 8:1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2015 22:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +51

      Lexx1k 15 ноября 2015, 01:18

      Садырин и тренер был отличный и сборная была на тот момент прекрасна, ну и поколение игроков талантливое...

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 14 ноября 2015, 22:36

      Верю в Слуцкого, а как иначе

      0
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      Рейтинг: +55

      JendosParavoz 14 ноября 2015, 22:32

      Павел Садырин - великий тренер!

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