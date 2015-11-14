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    Широков: «Естественно, наша игра смотрелась медленнее, чем у соперника»

    Полузащитник сборной России Роман Широков оценил действия команды в победном товарищеском матче против Португалии (1:0).

    «Мы должны быть довольны игрой. Контролировали ход матча. Установка была закрепить те удачные моменты, что были у нас в предыдущих матчах – это контроль мяча, вскрывание обороны соперника, завершение атак. С завершением нам немного не повезло. Естественно, наша игра смотрелась медленнее, чем у соперника. Мы держали мяч и вынуждены были преодолевать их оборону», – рассказал Широков.

    Источник: Р-Спорт

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    14.11.2015 21:59
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