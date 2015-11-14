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    Евро-2016. Украина добилась победы над Словенией

    В первом стыковом матче за право участия на Евро-2016 сборная Украины сумела взять верх над командой Словении (2:0), обеспечив себе хороший задел перед ответной встречей.

    В первом тайме стараниями Андрея Ярмоленко украинцы открыли счет, а во второй половине игры после гола Евгения Селезнева развили успех, доведя матч до итоговой победы.

    Чемпионат Европы. Стыковые игры. Первый матч

    Украина – Словения – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Ярмоленко, 21; 2:0 – Селезнев, 54.

    Календарь отборочного турнира на Евро-2016

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.11.2015 21:51
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +36

      Fedor Caligula 15 ноября 2015, 13:50

      Соседей, с Победой! ЧЕ с Украиной будет интересней, чем со Словенией! За украинский футбол можно порадоваться, Так держать!!!

      2
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      Рейтинг: +4

      king-07 15 ноября 2015, 13:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ОЧЕНЬ ЖАЛЬ ЧТО БАНДЕРОВЦЫ ВЫИГРАЛИ. НАДЕЮСЬ СЛОВЕНИЯ ДОМА ИХ НАКАЖЕТ!!

      -4
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 15 ноября 2015, 12:01

      Так умилительно смотрелся чувак, подававший флаг Порошенко каждый раз)) А розовощёкий Петька радостно им размахивал)))

      0
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      Рейтинг: +3

      rad 15 ноября 2015, 09:52

      х,с ней с этой бардачной украиной прикол другое «Ибрагимович сказал, что не может дышать»А каков суч* потрох,но наш Дзюба/особо во втором.Чесн.не долюбливал его,но после вчерашнего поля-все 2тайма работы на команду/не абы х*,а гениально...СЪЁМ ШЛЯПЫ!

      -1
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      Рейтинг: +72

      Cthuq_58 15 ноября 2015, 09:14

      почти всё про ФУТБОЛ.

      2
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      Рейтинг: +9

      allexxx 15 ноября 2015, 06:42

      будем надеяться что дома словения победит бандеровских выродков

      -2
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      Рейтинг: +9

      Avi-8 15 ноября 2015, 04:20

      Я смотрю у ватных дегенератов пуканы рвет не по детски, так бесятся победе Украины. От этого победа еще слаже. Слава Украине!!!

      -3
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      Рейтинг: +101

      Ver > Avi-8 15 ноября 2015, 06:48

      Вот знаешь, Украина была и остается тем местом, через которое Россия выпускает в европы газ, учитывая, что у этого тела голова в Москве, сам понимаешь, когда это место с головой не дружит, не долго и обделаться, так что мы очень рады победам Украины, слава Украине!

      -3
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      Рейтинг: +14

      Германн > Ver 15 ноября 2015, 07:45

      Ты,придурок , Украину задницей называешь?

      3
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      Рейтинг: +10

      Mikle_Jakson > Avi-8 15 ноября 2015, 10:10

      Героям Слава

      0
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      Рейтинг: +101

      Ver > Германн 15 ноября 2015, 10:40

      Я не называл, но ты догадливый...

      0
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      Рейтинг: +193

      westerose 15 ноября 2015, 02:10

      Помню как украинские комментаторы радовались поражениям России на ЧМ. Политику к спорту привязывать нехорошо, но хохлы первые начали.

      -2
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 15 ноября 2015, 01:03

      С победой братья мои
      Ожидаем гостевой победу

      1
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      Рейтинг: +13

      Pazitif_NRG 15 ноября 2015, 00:12

      Молодцы !!С победой!!! Теперь не повторить ошибок как с Францией..хотя соперник значительно слабее.

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