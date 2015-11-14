Евро-2016. Украина добилась победы над Словенией

Соседей, с Победой! ЧЕ с Украиной будет интересней, чем со Словенией! За украинский футбол можно порадоваться, Так держать!!!
В первом стыковом матче за право участия на Евро-2016 сборная Украины сумела взять верх над командой Словении (2:0), обеспечив себе хороший задел перед ответной встречей.
В первом тайме стараниями Андрея Ярмоленко украинцы открыли счет, а во второй половине игры после гола Евгения Селезнева развили успех, доведя матч до итоговой победы.
Чемпионат Европы. Стыковые игры. Первый матч
Украина – Словения – 2:0 (1:0) Текстовый онлайн матча
Голы: 1:0 – Ярмоленко, 21; 2:0 – Селезнев, 54.