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    Мутко: «Россия должна быть как минимум в десятке в Европе»

    Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал победу сборной России в товарищеском матче против Португалии (1:0).

    «Тут даже не в результате дело, хотя победа всегда приятна. Для нас важно войти в группу команд, которая в будущем будет на хороших позициях при жеребьевке. Уже пошла работа на чемпионат мира 2022 года, нам нужен хороший рейтинг. Россия должна быть в десятке в Европе и как минимум в пятнадцати главных команд мира. Это я абсолютно уверен», – говорит Мутко.

    Также чиновник отметил комбинацию, которая привела к победному голу.

    «Я очень доволен игрой команды. Мы видим другой рисунок, у нас очень хорошего уровня команда, где хорошая атмосфера. А голевая комбинация просто высочайшего уровня. Просто топ! Поздравляю всех болельщиков, команду, Леонида Викторовича. Обязательно сделаю это лично, я обязательно буду на игре в Ростове».

    Кроме того, Мутко поблагодарил организаторов встречи и болельщиков.

    «Огромное спасибо Краснодару, болельщикам, Федерации футбола Краснодарского края. Я скажу, что они справились и все провели на высочайшем уровне. У нас есть футбол, есть сборная, нам нужно только спокойствие, мы все сделаем».

    Источник: Р-Спорт

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    14.11.2015 21:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +407

      18JG 14 ноября 2015, 22:32

      Сборная выиграла, Мутко открыл рот. Как обычно!

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      Рейтинг: +268

      BorisoW 14 ноября 2015, 22:11

      Легкоатлеты уже стали,ещё годик поруководит,и все в "десятках" будут...

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