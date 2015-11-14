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    Мостовой: «Хочется увидеть в составе сборной России больше новых футболистов»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился своим мнением от товарищеской игры между россиянами и командой Португалии (1:0).

    "Матч Россия – Португалия получился трудным и вязким. На мой взгляд, на игре сказалась трагедия в Париже. В голове футболистов присутствовала эта неприятная мысль, поэтому обе команды не пытались рисковать. Результатом можно быть довольным. Гол был забит в результате хорошей контратаки.

    Единственное, хотелось бы увидеть больше новых футболистов. Ведь товарищеские игры – это повод просмотреть ближайшее усиление. Ярчайший пример – Федор Смолов. С выходом нападающего сборная стала действовать быстрее. Выпустил бы его раньше. Дал бы шанс проявить себя Денису Черышеву. Но главный тренер решил иначе. Думаю, в игре с Хорватией мы сможем увидеть больше новичков.

    Не сказал бы, что Роман Широков в «Спартаке» и в сборной – это разные футболисты. В клубе и в национальной команде он действует одинаково. Нельзя в 34 года поменять стиль игры. Просто существует аура «Спартака», где мы не можем объяснить происходящее", - заявил Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.11.2015 21:10
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