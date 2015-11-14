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    Слуцкий: «Я планирую предоставить игровое время всем футболистам»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий после победы в товарищеском матче против Португалии (1:0) рассказал о своих планах на встречу с командой Хорватии.

    «Я планирую предоставить игровое время всем футболистам. Состав в матче в Ростове будет кардинально отличаться от сегодняшнего матча», – говорит Слуцкий.

    Также наставник прокомментировал игру Артема Дзюбы.

    «У Артема Дзюбы много получалось в плане креатива, нестандартных действий. Он доказал, что тоже может это делать».

    Матч Россия - Хорватия состоится 17 ноября.

    Источник: Р-Спорт

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    14.11.2015 20:47
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