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    Слуцкий: «Сегодня многое у нас получалось»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал победу в товарищеском матче против команды Португалии (1:0). Наставник отметил действия своих подопечных в атаке и поддержку болельщиков.

    «Очень довольны качеством игры и результатом. Те идеи и модели, которые у нас были, важно было испробовать на сопернике такого уровня. Сегодня многое у нас получалось, и прежде всего в атаке. Мы создали большое количество моментов. Атмосфера прекрасная. Болельщики большие молодцы. Надеюсь, что мы своей игрой не разочаровали людей» – говорит Слуцкий.

    Слуцкий подчеркнул силу соперника.

    «Понятно, что играли с хорошей командой. У них отсутствовала группа ключевых игроков, но в Португалии игроков хватит на несколько сборных. Мне сложно сказать, чего я ожидал от сборной Португалии – мои ожидания в большей степени были связаны со сборной России».

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.11.2015 20:11
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