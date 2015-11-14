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    Кавазашвили: «Сомневаюсь, что эта сборная России сможет достичь успеха на Евро»

    Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Португалии (1:0), а также отметил, что такая команда россиян не сможет добиться успеха на Евро-2016.

    "Получилась типичная товарищеская игра. Португалия держала мяч, рассчитывала на ничью, но в концовке встречи допустила ошибку. Кроме Смолова в нашей команде отметить особо некого, Федор за счет индивидуальных качеств смог усилить игру. Тренер проверил тех футболистов, кто редко появляется на поле или резервистов. Но, если честно, перед Слуцким стоит тяжелая задача. Сомневаюсь, что с этой командой можно будет достичь успеха на чемпионате Европы.

    Хочется поздравить Игоря Акинфеева, он достиг великолепного достижения, побив рекорд Рината Дасаева. Пусть продолжает играть на высоком уровне и дальше, радует болельщиков. Надеюсь, на чемпионате мира в 2018 году наша сборная сможет повторить достижение 1966-го, когда советская команда стала бронзовым призером чемпионата мира", - заявил Кавазашвили.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2015 20:04
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 15 ноября 2015, 00:14

      Получился хороший товарищеский матч и ЛВС решил поверить в деле "старую гвардию",которая в общем неплохо себя показала! В следующей игре будут проверяться новички!

      0
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 14 ноября 2015, 23:46

      выиграть у Португалии где не было пяти игроков основного состава не велика заслуга чему радуются не понимаю слуцкер трус не выпустил резервистов опять старперы на поле противно смотреть

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 14 ноября 2015, 21:03

      Это была лучшая игра сборной за много лет. Молодцы.

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 14 ноября 2015, 20:47

      Типо наша сборная всегда за титул борется?

      1
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 14 ноября 2015, 20:17

      Да никого практически Слуцкий не проверил.Выставил обычный состав.А потом опять будет жаловаться,что ему негде на того же Черышева взглянуть.

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