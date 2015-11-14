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    Матич: «Оставлю сборную, если некоторые игроки не изменят свое отношение к делу»

    Полузащитник лондонского "Челси" Неманья Матич заявил, что обдумывает вариант с уходом из сборной Сербии. На эту мысль его сподвигла игра партнеров в товарищеском матче с командой Чехии.

    "Я всегда стараюсь играть образцово, но не все люди следуют моему примеру. Отношение некоторых игроков к сборной неприемлемо. Причем не только на поле, но и за его пределами. Это уже очевидно. Я говорил тренерам, что мое приглашение в сборную не будет иметь смысла, если некоторые футболисты продолжат так относиться к своему делу. Хочется знать, так ли они плохо выглядят в матчах за свои клубы", - поделился мыслями серб.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2015 19:42
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