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    Тимофеев: «Раньше меня сравнивали с Черенковым»

    Полузащитник "Спартака-2" Артем Тимофеев рассказал о своих прозвищах и о целях, которые перед собой поставил.

    Нынешний спортивный директор Академии Дмитрий Гунько рассказывал, что у вас в «Спартаке» было прозвище Нежный. А по игре вас таким не назовешь.

    – Почему «было»? Оно привязалось ко мне, и есть до сих пор. Кто-то однажды в «Спартаке» назвал меня «нежным», и понеслось. Когда только пришел в команду, был маленьким, худым. Думаю, поэтому ребята меня так прозвали. Поначалу обидно было, а сейчас ничего, уже привык.

    –​ Правда, что вас раньше сравнивали с Федором Черенковым?

    – Да, но это было очень давно, когда только пришел в «Спартак». Было, конечно, очень приятно, потому что Федор Федорович Черенков – великий футболист.

    –​ Какие цели ставите перед собой на ближайшее время?

    – Хочется попасть в основу, выступать в Премьер-лиге. Если не получится, то буду стараться играть в «Спартаке-2» как можно лучше, чтобы помочь команде занять место по возможности выше. Мечтаю сыграть за сборную на домашнем чемпионате мира. Был еще в «Чертанове», когда узнал, что Россию выбрали хозяйкой мундиаля; уже тогда сразу сказал, что буду играть на чемпионате мира. Стремлюсь к этому.

    Источник: ФК «Спартак»

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    14.11.2015 18:58
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