Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кравец: «Победа над Словенией нужна как для команды, так и для страны»

    В преддверии стыкового матча между сборными Украины и Словении за право участвовать на Евро-2016 нападающий желто-синих Артем Кравец заявил, что победа в предстоящей встрече будет нужна как для команды, так и для целой страны.

    "Знаю, что это крепкая, хорошая команда, и нам однозначно, будет непросто. Но и у нас мотивация самая максимальная, которая может быть. Уверен, каждый футболист мечтает играть на таких престижных соревнованиях – в одном из лучших турниров, существующих в футболе. Здесь не нужно лишних слов, все понимают, что победа нужна и для страны, и для команды", - отметил футболист.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2015 17:00
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11