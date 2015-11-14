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    Шевченко: «Украина заслуживает выход на Евро-2016»

    Бывший нападающий сборной Украины Андрей Шевченко накануне матча плей-офф к Евро-2016 между желто-синими и командой Словении отметил важность этой встречи и то, что подопечные Михаила Фоменко заслуживают выход на чемпионат Европы.

    "Сборная Украины сейчас просто великолепна. Она заслуживает выход на Евро-2016. Это очень важная игра для нас. Если наша команда достигнет успеха, то это будет особенным моментом для всех украинцев. Конечно, сейчас украинский футбол находится не в самой простой ситуации. Но люди все равно верят в лучшее и идут на стадион. Футбол для украинцев значит очень многое. Он дает надежду", - передает слова Шевченко Sport bigmir.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.11.2015 16:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +288

      Cнег 14 ноября 2015, 19:09

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