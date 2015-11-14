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    Титов: «Хочется видеть больше спартаковцев в составе сборной России»

    Экс-капитан «Спартака», а ныне – один из его тренеров Егор Титов высказался по поводу сегодняшнего товарищеского матча Россия - Португалия, а также выразил желание видеть в составе национальной сборной больше представителей красно-белой команды.

    «Последние матчи наша сборная практически одним составом. Именно в таких играх, как сегодняшний, нужно давать сыграть ближайшему резерву. Понятно, что есть обойма из 23-х человек, но тем, кто играет нечасто, можно выпустить. Перед чемпионатом Европы полезно просмотреть всех игроков.

    Конечно, хотелось, чтобы играло как можно больше спартаковцев. Потому что две недели без игровой практики – это нехорошо. Но решение принимает Леонид Слуцкий, он главный и отвечает за результат. Поэтому примем любое его решение.

    Всем хотелось увидеть Роналду. Так было и в 1990 году, когда в гости к "Спартаку" приезжал "Наполи" с Диего Марадоной. Для всех это праздник. Увы, португальской звезды не будет. Но ничего страшного, португальцы – серьезный соперник, хоть у них и будут не все сильнейшие.

    Россия и Португалия будут искать счастья у чужих ворот, голы будут, и не один. Надеюсь, команда Слуцкого продолжит победную серию», – рассказал один из наставников «Спартака».

    Товарищеская игра между сборными России и Португалии состоится сегодня в Краснодаре в 17:07 (Мск). "Бомбардир" будет вести текстовый онлайн матча.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2015 16:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 14 ноября 2015, 19:36

      Хотелось бы видеть в Спартаке больше спартаковцев, а не легионеров, зажравшихся! Дайте молодым шанс! Все равно в этом году Спартаку о чемпионстве мечтать не приходится!

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