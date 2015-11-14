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    Калешин: «Галицкий задумал большое дело»

    Защитник "Краснодара" Виталий Калешин считает, что строительство нового стадиона в одноименном с командой городе является масштабным и серьезным проектом. Также футболист отметил, что для туристов данное сооружение должно быть первым в путевом листе при посещении Краснодара.

    "Совсем скоро одной достопримечательностью в столице края станет больше. Для нашего города строительство нового стадиона – это серьезный проект. Ранней весной мы были командой на объекте, но с тех пор там, конечно, многое изменилось: появилась крыша, облицовка практически закончена. Масштабное вырисовывается сооружение – большое дело Сергей Николаевич задумал. Вот куда первым делом надо будет туристам идти", - заявил Калешин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.11.2015 15:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 16 ноября 2015, 10:32

      Таких как он - единицы.

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    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 15 ноября 2015, 19:43

      Галицкий молодец, хорошое дело делает для Краснодара!!!!!!!!!!!!!

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