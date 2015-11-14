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    Емельянов: «Урал» сможет попасть в Лигу чемпионов, если будет стабильно выигрывать»

    Полузащитник "Урала" Роман Емельянов поделился мнением об успешном выступлении команды в этом сезоне, а также рассказал о будущих планах "шмелей".

    В начале сезона ожидали, что все будет складываться так успешно?

    – У нас произошла смена тренера. И Виктор Гончаренко, и Вадим Скрипченко, которые с нами работали – очень хорошие специалисты. Изначально ставилась задача – попасть в десятку, но результат пошел, и захотелось забраться повыше. Сейчас мы уже не думаем о стыковых матчах, а смотрим только вперед, на верхнюю часть турнирной таблицы. Смотрим, какой отрыв от «Спартака», «Зенита». Он не очень большой. Если выиграем одну встречу – можем вплотную к ним подобраться. Поэтому во втором круге нужно стараться набрать побольше очков.

    –​ Получается, что пока «Урал» перевыполняет план. Держите в голове зону еврокубков?

    – О еврокубках никто в команде не говорит. У нас было собрание после завершения первого круга, на котором футболистам сказали, что во второй части сезона нужно все начинать заново, как будто у нас ноль очков. Не надо обращать внимание на соперников, будем играть только на победу.

    –​ Ваш президент Григорий Иванов говорил, что мечтает о Лиге чемпионов. Когда-то «Урал» сможет достичь этой цели, как думаете?

    – Да, я читал об этом. Скажу, что все возможно, если стабильно брать очки и выигрывать. Понятно, что забраться так высоко будет тяжело, потому что конкуренты очень сильные. Другое дело зона еврокубков. «Спартак», «Локомотив», «Краснодар» – точно будут бороться за них. Возможно, «Динамо». Надеюсь, мы тоже сможем сказать свое – слово, если все удачно будет складываться. Но как таковой задачи попасть в еврозону у нас нет.

    Источник: Eurofootball

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    14.11.2015 15:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 14 ноября 2015, 17:24

      Эй,вообще-то Ростов на 2 месте

      -1
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      ...
      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 > андрей андреев 15 ноября 2015, 08:59

      Временно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 14 ноября 2015, 16:13

      Не похмелился что ли ?

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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 14 ноября 2015, 15:22

      Только вперед и только победа,Лига Европы уже хорошо будет!!!

      0
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