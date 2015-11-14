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    Во Франции объявлен траур

    Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что в стране объявлен траур из-за недавнего теракта в столице.

    Вчера во время товарищеского поединка Франции и Германии в районе "Стад де Франс" прозвучало три взрыва, два из которых были совершены террористами-смертниками.

    "Теракты в Париже и у стадиона "Стад де Франс" – это акт войны. И перед лицом войны страна должна принимать подобающие решения. Этот акт войны был совершен террористической армией – организацией "Исламское государство" – против Франции. Это акт войны, который был подготовлен, организован, спланирован извне с участием внутренних сообщников, которых должно выявить следствие.

    Я издал декрет, чтобы объявить национальный траур сроком на три дня. Семьи находятся в горе, страна испытывает боль. Я призываю к национальному единству. В понедельник парламент Франции соберется на конгресс, где я выступлю с обращением к нации. Франция в трауре, но не сломлена. Франция одержит победу над варварством. Это доказывает наша история. Военные будут патрулировать улицы Парижа на протяжении ближайших дней», – заявил Олланд.

    Траур продлится три дня.

    Источник: ТАСС

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    14.11.2015 14:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 14 ноября 2015, 17:38

      С нетерпением жду очередную карикатуру от Шарли.

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