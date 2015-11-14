Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ближайшие игры под эгидой УЕФА футболисты проведут в траурных повязках

    Все ближайшие игры под эгидой УЕФА футболисты проведут с черными траурными повязками, чтобы почтить память погибших в результате терактов в Париже. В стыковых матчах отборочного турнира Евро-2016 Украина - Словения и ШвецияДания игроки таким образом отдадут дань жертвам террористических атак во французской столице.

    Напомним, вчера во время товарищеского поединка Франция - Германия (2:0) в районе "Стад де Франс" прозвучало три взрыва, два из которых были совершены террористами-смертниками.

    В то же время, обстрелу подвергся ресторан в одном из округов Парижа. Кроме того, террористы захватили концертный зал. Согласно последней информации, теракты унесли жизни более 150-ти человек.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2015 14:45
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11