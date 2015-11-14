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    Павлюченко: «Хочу, чтобы «Спартак» выиграл трофей в этом году»

    Форвард "Кубани" Роман Павлюченко признался, что до сих пор переживает за "Спартак" и хочет, что бы его бывший клуб наконец-то стал чемпионом.

    «Спартак» всегда и для всех был сильным раздражителем. На него настраиваться не надо. В принципе, то же самое и «Локомотива» касается. С топовыми командами все хотят себя проявить. Тот же Влад Игнатьев ярким выступлением против «Спартака» и «Локо» заслужил вызов в сборную. С большими клубами в этом сезоне действительно играем хорошо, а с теми, что внизу – не получается.

    Я до сих пор смотрю игры «Спартака» и переживаю за него. Все-таки шесть лет в команде провел, поиграл и с Дмитрием Аленичевым, и с Егором Титовым, и с некоторыми ребятами из нынешнего состава. Хотелось бы, чтобы в этом году «Спартак» взял какой-то трофей.

    Второе место для «Спартака» – тоже неудача. Хочется, чтобы «Спартак» был чемпионом, но пока что-то у них не получается. Тяжело со стороны судить, что именно", – заявил Павлюченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.11.2015 14:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 14 ноября 2015, 22:08

      Роман,какой трофей?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +665

      Snerg 14 ноября 2015, 20:22

      я понимаю если пони тут выкоблучиваеються)))! а бомжам тут херли ротик раззевать)? бомжи ваше место дай бог 6ое )а проводницы пусть пока повыделываються)

      -2
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Snerg 14 ноября 2015, 20:42

      а тебе кто дал право рот поганенький открывать

      2
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 14 ноября 2015, 17:00

      Вечер пятницы по ходу удался !

      0
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      Рейтинг: +249

      selkoka 14 ноября 2015, 16:19

      Да чего вы так на него налетели то сразу! Ну не посмотрел человек в таблицу чемпината и кубка!)))))))) А может никогда таких и не видел)

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 14 ноября 2015, 14:56

      кокой?

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      Рейтинг: +93

      Borz1 14 ноября 2015, 14:48

      он уже далек от футбола

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Borz1 14 ноября 2015, 14:56

      и бредит

      0
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      Рейтинг: +26

      Hristobal 14 ноября 2015, 14:44

      Имелся ввиду копа дель соль очередной? Просто если посмотреть в таблиу премъер лиги то что то не верится в успех, а из кубка их кубань же и выбила...

      1
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      Рейтинг: +13

      zam359 14 ноября 2015, 14:30

      Да....Пав все еще в "спячке".

      1
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