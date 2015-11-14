Матч Россия - Португалия начнется с семиминутным опозданием

Товарищеская встреча между сборными России и Португалии начнется не в 17:00 (Мск), как было запланировано ранее, а с семиминутным опозданием. Начало матча было решено перенести в интересах телевидения. Трансляция товарищеской игры пройдет на Первом канале.

Встреча состоится на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Перед ее началом футболисты и болельщики почтут минутой молчания память жертв терактов в столице Франции. Игроки проведут матч в траурных повязках.