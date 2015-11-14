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    Матч Россия - Португалия начнется с семиминутным опозданием

    Товарищеская встреча между сборными России и Португалии начнется не в 17:00 (Мск), как было запланировано ранее, а с семиминутным опозданием. Начало матча было решено перенести в интересах телевидения. Трансляция товарищеской игры пройдет на Первом канале.

    Встреча состоится на стадионе «Кубань» в Краснодаре. Перед ее началом футболисты и болельщики почтут минутой молчания память жертв терактов в столице Франции. Игроки проведут матч в траурных повязках.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.11.2015 14:05
    Комментарии7
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      Рейтинг: +371

      ASG 14 ноября 2015, 16:13

      А кто комментатор? Надеюсь не Гусев сраный

      0
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    • ...
      Рейтинг: +222

      johnny983 14 ноября 2015, 16:01

      От Armen10 хрен что ускользнет)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 14 ноября 2015, 15:36

      Новый телекан как то не хорошо начинает постоянно задерживает

      -2
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      Рейтинг: +187

      armen10 > slavutiq70 14 ноября 2015, 15:38

      а причем тут новый канал?показывать будут на первом!

      2
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      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 14 ноября 2015, 14:35

      каждый день спортивный редактор первого канала в семь часов ходит по большому в туалет, а тут этот матч, ничё страна подождёт.

      4
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      ...
      Рейтинг: +187

      armen10 > talgatnurzhanov2006 14 ноября 2015, 15:38

      в 5 часов)

      -2
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг > talgatnurzhanov2006 14 ноября 2015, 16:16

      Отлично ! Но похоже на правду !

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