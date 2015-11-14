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    Тимофеев: «Мне было приятно сравнение с великим Черенковым»

    Хавбек «Спартака-2» Артем Тимофеев признался, что по приходу в команду его поначалу сравнивали со знаменитым спартаковцем Федором Черенковым.

    «Очень давно, когда только пришел в «Спартак», меня сравнивали с Федором Черенковым. Было, конечно, очень приятно, потому что Федор Федорович Черенков – великий футболист.

    Хочется попасть в основу, выступать в премьер-лиге. Если не получится, то буду стараться играть в «Спартаке-2» как можно лучше, чтобы помочь команде занять место по возможности выше. Мечтаю сыграть за сборную на домашнем чемпионате мира. Был еще в «Чертанове», когда узнал, что Россию выбрали хозяйкой мундиаля. Уже тогда сразу сказал, что буду играть на чемпионате мира. Стремлюсь к этому. Сейчас отдельно работаю над ударами с левой ноги. Она, бывает, чуть-чуть подводит. Передачу левой могу отдать, а с ударом есть проблемы», – рассказал Тимофеев.

    Источник: ФК «Спартак»

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    14.11.2015 13:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 17 ноября 2015, 17:22

      извини артем но ты рядом с великим федором и не стоял. не тянешь.

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