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    «Матч ТВ»: телепрограмма передач на 14-22 ноября

    Телеканал "Матч ТВ" постепенно набирает свои обороты. Представляем вашему вниманию телепрограмму на выходные и третью неделю работы.

    Суббота, 14 ноября

    05:00 - 1+1

    05:30 - Все за Евро-2016

    06:00 - Мама в игре

    06:30 - Дублер

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на Матч!

    07:30 - Новости

    07:35 - Все на Матч!

    08:00 - Новости

    08:45 - Удар по мифам

    09:00 - Новости

    09:05 - 1+1

    09:50 - "Особый день" с Дмитрием Комбаровым

    10:00 - Новости

    10:05 - Спортивный интерес

    11:00 - Новости

    11:05 - Мировая раздевалка

    11:30 - Все за Евро-2016

    12:00 - Новости

    12:05 - Золотая лихорадка Антона Шипулина

    12:20 - Детали спорта

    12:30 - Рио ждет

    13:00 - 1+1

    13:30 - Первые леди

    14:00 - Спортивная династия

    14:10 - 40 лет спустя

    14:20 - Детали спорта

    14:30 - Ресурс жизни

    15:00 - Реальный спорт

    16:00 - Теннис. Кубок Федерации. Финал. Прямая трансляция. Чехия - Россия

    18:55 - Формула-1. Гран-при Бразилии. Квалификация. Прямая трансляция

    20:00 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Украина - Словения

    22:00 - "После футбола" с Георгием Черданцевым

    22:35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Швеция - Дания

    00:45 - Все на Матч!

    01:45 - Ринг

    03:45 - Путь бойца

    04:45 - Детали спорта

    Воскресенье, 15 ноября

    05:00 - Спортивный интерес

    06:00 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Австралии

    06:30 - Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из Австралии

    09:00 - Новости

    09:05 - Фигурное катание. Гран-при Франции

    11:00 - Новости

    11:05 - Поверь в себя. Стань человеком

    12:00 - Новости

    12:05 - Мама в игре

    12:30 - Все на Матч!

    13:30 - Спортивный характер

    14:00 - Теннис. Кубок Федерации. Финал. Прямая трансляция. Чехия - Россия

    18:45 - Формула-1. Гран-при Бразилии. Прямая трансляция

    21:05 - Все на Матч!

    22:05 - Реальный спорт

    22:35 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция. Венгрия - Норвегия

    00:45 - Все на Матч!

    01:45 - Спортивный характер

    02:15 - Мама в игре

    02:45 - Золотая лихорадка Антона Шипулина

    03:15 - 40 лет спустя

    03:30 - Теннис. Кубок Федерации. Финал. Чехия – Россия

    Понедельник, 16 ноября

    05:30 - Рио ждет

    05:55 - Марадона 86

    06:30 - Рио ждет

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на Матч!

    07:30 - Новости

    07:35 - Все на Матч!

    08:00 - Новости

    08:05 - Ты можешь больше!

    09:00 - Новости

    09:05 - Ты можешь больше!

    10:00 - Новости

    10:05 - Живи сейчас

    11:00 - Новости

    11:05 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

    11:30 - Дублер

    12:00 - Новости

    12:05 - Смешанные единоборства. UFC

    14:00 - Новости

    14:05 - Ринг

    16:00 - Новости

    16:05 - Спортивный интерес

    17:00 - Все на Матч!

    18:00 - Континентальный вечер

    18:55 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция ("Торпедо" (Нижний Новгород) - "Динамо" (Москва))

    21:30 - Все за Евро

    22:00 - "Особый день" с Антоном Шипулиным

    22:15 - Реальный спорт

    22:30 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция (Ирландия - Босния и Герцеговина)

    00:45 - Все на Матч!

    01:45 - Барбоза: Человек, который заставил плакать Бразилию

    02:20 - Золотая лихорадка Антона Шипулина

    02:35 - Нет боли - нет победы

    03:00 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады (Россия - Канада)

    Вторник, 17 ноября

    05:40 - Второе дыхание

    06:10 - Детали спорта

    06:30 - Сердца чемпионов

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на Матч!

    07:30 - Новости

    07:35 - Все на Матч!

    08:00 - Новости

    08:05 - Ты можешь больше!

    09:00 - Новости

    09:05 - Ты можешь больше!

    10:00 - Новости

    10:05 - Живи сейчас

    11:00 - Новости

    11:05 - Кардиограмма жизни

    11:30 - Первые леди

    12:00 - Новости

    12:05 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Трансляция из Канады (Россия - Канада)

    14:35 - Детали спорта

    14:45 - Марадона 86

    15:30 - Рио ждет

    15:55 - Футбол. Молодежные сборные. Чемпионат Европы-2017. Отборочный турнир. Прямая трансляция (Азербайджан - Россия)

    18:00 - Все на Матч!

    19:00 - Детали спорта

    19:15 - Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция (СКА (Санкт-Петербург) - "Авангард" (Омская область))

    22:00 - "Культ тура" с Юрием Дудем

    22:30 - Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция (Словения - Украина)

    00:45 - Все на Матч!

    01:45 - Миф Гарринчи

    02:25 - Кардиограмма жизни

    03:00 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады (Россия - Канада)

    Среда, 18 ноября

    05:40 - Детали спорта

    06:00 - Первые леди

    06:30 - Мама в игре

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на Матч!

    07:30 - Новости

    07:35 - Все на Матч!

    08:00 - Новости

    08:05 - Ты можешь больше!

    09:00 - Новости

    09:05 - Ты можешь больше!

    10:00 - Новости

    10:05 - Живи сейчас

    11:00 - Новости

    11:05 - 40 лет спустя

    11:30 - Все за Евро

    12:00 - Новости

    12:05 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Трансляция из Канады (Россия - Канада)

    14:35 - Детали спорта

    14:45 - Миф Гарринчи

    15:30 - "Культ тура" с Юрием Дудем

    16:00 - Где рождаются чемпионы?

    16:30 - 1+1

    17:15 - Все на Матч!

    18:15 - Реальный спорт

    18:55 - Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. Прямая трансляция ("Зенит-Казань" (Россия) - "Будванска Ривьера" (Черногория))

    20:45 - Команда мечты

    22:40 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция ("Реал" (Испания) - "Химки" (Россия))

    00:30 - Все на Матч!

    01:30 - Загадки кубка Жюля Римэ

    02:30 - Короли льда

    Четверг, 19 ноября

    05:00 - 40 лет спустя

    06:30 - Первые леди

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на Матч!

    07:30 - Новости

    07:35 - Все на Матч!

    08:00 - Новости

    08:05 - Ты можешь больше!

    09:00 - Новости

    09:05 - Ты можешь больше!

    10:00 - Новости

    10:05 - Живи сейчас

    11:00 - Новости

    11:05 - Мировая раздевалка

    11:30 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

    12:00 - Новости

    12:05 - Барбоза: Человек, который заставил плакать Бразилию

    13:15 - 1+1

    14:00 - Новости

    14:05 - Короли льда

    16:30 - Новости

    16:35 - Сердца чемпионов

    17:00 - Все на Матч!

    18:00 - Неожиданные победы

    19:00 - Ф. Емельяненко. Первый среди равных

    20:00 - Бенджи

    21:30 - Лучшая игра с мячом

    21:55 - Баскетбол. Евролига. Мужчины. Прямая трансляция ("Маккаби" (Израиль) - ЦСКА (Россия))

    00:00 - Все на Матч!

    01:00 - Беспечный игрок

    02:10 - 1+1

    03:00 - Хоккей. Суперсерия. Молодежные сборные. Прямая трансляция из Канады (Россия - Канада)

    Пятница, 20 ноября

    05:40 - Сердца чемпионов

    06:10 - Детали спорта

    06:30 - Лучшая игра с мячом

    07:00 - Новости

    07:05 - Все на Матч!

    07:30 - Новости

    07:35 - Все на Матч!

    08:00 - Новости

    08:05 - Ты можешь больше!

    09:00 - Новости

    09:05 - Ты можешь больше!

    10:00 - Новости

    10:0 - 5Живи сейчас

    11:00 - Новости

    11:05 - Беспечный игрок

    12:30 - Новости

    12:35 - Где рождаются чемпионы?

    13:00 - Ф. Емельяненко. Первый среди равных

    14:00 - Новости

    14:05 - Неожиданные победы

    15:00 - Второе дыхание

    15:30 - Все на Матч!

    16:25 - Фигурное катание. Гран-при России. Мужчины. Короткая программа. Прямая трансляция

    18:10 - Реальный спорт

    19:00 - Фигурное катание. Гран-при России. Пары. Короткая программа. Прямая трансляция

    20:20 - Новости

    20:30 - Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Короткая программа. Прямая трансляция

    22:10 - Спортивный интерес

    23:10 - Все на Матч!

    00:10 - Короли льда

    02:40 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

    03:10 - 1+1

    04:00 - Ты можешь больше!

    Суббота, 21 ноября

    05:00 - Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из США

    06:30 - Смешанные единоборства. Bellator. Прямая трансляция из США

    08:00 - Новости

    08:05 - Все на Матч!

    09:00 - Новости

    09:05 - Все на Матч!

    10:00 - Новости

    10:05 - Спортивный интерес

    11:00 - Новости

    11:05 - Мировая раздевалка

    11:30 - Лучшая игра с мячом

    11:55 - Баскетбол. Чемпионат Европы-2017. Женщины. Отборочный турнир. Прямая трансляция из Екатеринбурга (Россия - Болгария)

    13:50 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция (ЦСКА - "Крылья Советов" (Самара))

    16:15 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция ("Зенит" (Санкт-Петербург) - "Урал" (Екатеринбург))

    18:30 - Фигурное катание. Гран-при России

    20:10 - Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция ("Реал" (Мадрид) - "Барселона")

    22:10 - Реальный спорт

    22:40 - Футбол. Чемпионат Италии. Прямая трансляция ("Ювентус" - "Милан")

    00:45 - Все на Матч!

    01:45 - Цена золота

    03:30 - Быстрые девушки

    04:00 - Ты можешь больше!

    Воскресенье, 22 ноября

    05:00 - Профессиональный бокс. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (М. Котто (Пуэрто-Рико) - С. Альварес (Мексика). Прямая трансляци)

    06:30 - Профессиональный бокс. Бой за звание чемпиона мира по версии WBC в среднем весе (М. Котто (Пуэрто-Рико) - С. Альварес (Мексика). Прямая трансляци)

    08:00 - Новости

    08:05 - Все на Матч!

    09:00 - Новости

    09:05 - Все на Матч!

    10:00 - Новости

    11:05 - Поверь в себя. Стань человеком

    11:30 - Мама в игре

    12:00 - Новости

    12:05 - Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа

    13:00 - Цена золота

    13:45 - Детали спорта

    14:00 - "Анатомия спорта" с Эдуардом Безугловым

    14:30 - Дублер

    15:00 - Фигурное катание. Гран-при России. Прямая трансляция

    16:30 - Реальный спорт

    17:30 - 1+1

    18:15 - Все на Матч!

    19:15 - Росгосстрах Чемпионат России по футболу. Прямая трансляция ("Спартак" (Москва) - "Краснодар")

    21:40 - "После футбола" с Георгием Черданцевым

    22:40 - Все на Матч!

    00:00 - Важная персона

    01:45 - Детали спорта

    02:00 - Фигурное катание. Гран-при России

    04:00 - Короли льда

    "Если люди не будут смотреть "Матч ТВ", то нужно менять людей". Стогниенко и Черданцев - о новом телеканале

    Как телеканал "Матч ТВ" готовится к запуску

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2015 11:50
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    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15

      Amir2000 18 ноября 2015, 13:37

      Единственное что меня раздражает в этом канале это как 500 раз во время рекламы говорят ВСЕ НА МАТЧ

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 17 ноября 2015, 17:56

      В субботу прям таки очень интересная программа намечается!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 ноября 2015, 16:09

      Отлично, все центральные матчи посмотрим. Одобряю! Молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Sanek999 15 ноября 2015, 02:06

      Ну вот в субботу отличный вечер будет! Можно и дома посидеть. Отдохнуть от Питерской погоды!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 14 ноября 2015, 14:56

      Когда начнут показывать НХЛ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 > Romio-xxx 16 ноября 2015, 06:28

      Если вырезать все на матч,все на матч,все на матч,то в день можно будет показывать матча по 2-3

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +554

      CSKA №1 > AleXXX 88 20 ноября 2015, 08:15

      Это точно!

      0
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