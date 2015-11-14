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    На матче Россия – Португалия будут приняты дополнительные меры по безопасности

    Глава оргкомитета по организации матча между сборными России и Португалии Иван Перонко рассказал, что безопасность на сегодняшней игре будет обеспечена на высоком уровне. Напомним, встреча состоится на стадионе "Кубань" и начнется в 17:00 по московскому времени.

    "К любому матчу на стадионе "Кубань" готовятся так, чтобы обеспечить полную безопасность. На футболе в Краснодаре Уровень безопасности всегда был достаточно высоким. И матчи подобного уровня наш город будет принимать уже не в первый раз. Кроме того, я уверен, что органы, отвечающие за организацию безопасности на игре, примут определенные дополнительные меры", – сказал Перонко.

    Напомним, в пятницу во время товарищеского матча между сборными Франции и Германии (2:0) вблизи стадиона "Стад де Франс " произошло несколько терактов, в результате которых по предварительным данным погибло около 60 человек.

    Источник: ТАСС

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    14.11.2015 12:00
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