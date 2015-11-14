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    Баждаревич: «Допустили тактические ошибки в матче с Ирландией»

    Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Мехмед Баждаревич поделился впечатлениями от первого матча раунда плей-офф квалификации Евро-2016 с Ирландией, который завершился ничейным счетом 1:1. По словам специалиста, в первом тайме встречи не получилось сделать того, что планировали.

    "Как мы и предполагали, первый тайм получился очень сложным, хотя мы сыграли вовсе не так, как хотели. Тем не менее ничего еще не потеряно. У нас достаточно мастерства, чтобы сыграть лучше и добиться успеха в ответной встрече. Мы перешли на игру в три форварда, но забить смогли лишь за пять минут до конца. Мы планировали сыграть с большим азартом, хотели больше владеть мячом, но допустили тактические ошибки", – сказал Баждаревич.

    Источник: УЕФА

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    14.11.2015 11:25
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