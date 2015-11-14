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    Украина - Словения. Онлайн-трансляция

    Еще ни одного раза не удавалось Украине преодолевать этап плей-офф на пути к крупным международным футбольным форумам. С той же Словенией сборная Украины встречалась в плей-офф в 1999, но с Ребровым и Шевченко в составе драматичным образом уступила. Сейчас у Украины в составе есть Коноплянка и Ярмоленко, сине-желтые вновь считаются фаворитами, но такой статус еще необходимо подтвердить игрой.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча Украина - Словения. Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 20:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.11.2015 19:02
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