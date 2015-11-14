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    Сафонов: «У Слуцкого появится возможность поэкспериментировать в матче с Хорватией»

    Известный агент Алексей Сафонов в эксклюзивном интервью "Бомбардиру" поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей сборной России с Португалией и Хорватией. Напомним, встреча с португальцами состоится сегодня в 17:00 на стадионе "Кубань".

    " Команды будут раскрепощены. Так как встреча носит характер товарищеской, ответственность не будет давить на футболистов. Мне кажется, что наши соперники постараются показать все, на что способны. Многие игроки в сборных Хорватии и Португалии выступают не в столь именитых клубах, поэтому постараются вытащить "золотой" билет в российскую Премьер-лигу. Наша команда также приложит все силы, чтобы порадовать своей игрой. Единственное, что меня смущает – это качество поля, так как в том регионе не так давно были сильные дожди. Зато у Слуцкого, у которого до этого момента не было права на ошибку, появится возможность поэкспериментировать. Но уверен, что с португальцами на поле у нас выйдут все сильнейшие, а с хорватами будет ротация состава", - сказал агент.

    Полное интервью с Алексеем Сафоновым вы можете прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.11.2015 10:25
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