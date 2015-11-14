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    Швеция - Дания. Смотреть онлайн

    Обе команды вполне заслуживают путевку во Францию и по игре, и по составу, однако пройдет дальше только одна команда. Швеция довольно долго шла на втором месте в отборочной группе, но слабо провела последние игры и в итоге пропустила российскую сборную вперед. Дания же в игре последнего тура уступили португальцам и опустились на третье место, пропустив вперед албанцев. В целом, датчане имеют преимущество в личных встречах со шведами в последнее время - крайние четыре игры датчане так и вовсе выиграли, к тому же все всухую.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу Швеция - Дания. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.11.2015 21:34
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