Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Павлюченко: «Возраст что у Аршавина, что у меня не юношеский»

    Нападающий "Кубани" Роман Павлюченко рассказал о причинах неудачных выступлений в нынешнем сезоне Российской футбольной Премьер-лиги, отметив, что намерен качественно поработать в межсезонье, чтобы быть физически готовым на вторую половину чемпионата. Также футболист заявил, что понимает недовольство болельщиков.

    "Мы с Андреем Аршавиным пришли в команду, не пройдя с ней сборов. Буквально две недели потренировались и начали играть. Сразу получили одинаковые травмы – надрыв мышц. Не готовы оказались к серьезным нагрузкам. Получилось, что приехали помочь, а на самом деле не играем. Конечно, это плохо. Понимаю, что и болельщики, наверное, злые на нас. И "Кубань" в целом выступает неважно, и я никакой пользы команде не приношу. Какое-то время играл, но ни мяча пока не забил. Сейчас начал тренироваться, вроде бы травма – тьфу-тьфу – прошла.

    Возраст что у Аршавина, что у меня не юношеский – ему уже 34 года, мне в декабре исполнится. Ничему новому в футбольном отношении нас уже не научишь. Как играть, как мяч останавливать и как по нему бить – это все мы проходили и знаем. Но для того чтобы в наши годы играть в Премьер-лиге, нужно быть функционально хорошо готовым", - сказал Павлюченко.

    После 15 туров чемпионата России "Кубань", набрав 13 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2015 09:59
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 14 ноября 2015, 14:12

      Вас с Андреем уже в Бюро "Нимфа" давно ждут в белых бутсах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 14 ноября 2015, 14:04

      Давайте просыпайтесь ! Ещё можете во многом помочь команде, удачи и здоровья !

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11