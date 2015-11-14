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    Вилмотс: «После трагедии в Париже все остальное отходит на второй план»

    Главный тренер сборной Бельгии Марк Вилмотс не стал обсуждать итоги товарищеского матча с командой Италии, который завершился победой его подопечных со счетом 3:1, в связи с трагическими событиями во Франции. Ранее сообщалось, что в результате серии спланированных террористических актов в Париже погибли более 100 человек.

    "Я не хочу обсуждать футбольный матч. После произошедшего в Париже все остальное отходит на второй план. Я скорблю вместе с французским народом. Это становится невыносимо", - сказал Вилмотс.

    Источник: L' Equipe

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    14.11.2015 09:23
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