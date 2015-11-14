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    Бирхофф: «Игроки сборной Германии пребывали в шоке»

    Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф рассказал о реакции футболистов национальной команды на взрывы возле стадиона "Стад де Франс", на котором они провели товарищеский матч с Францией. Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Ранее сообщалось, что в результате серии спланированных террористических актов в Париже погибли более 100 человек.

    "После матча царила атмосфера неопределенности, страха. Очень необычная картина. Никто ничего не понимал. Было заметно, что игроки пребывают в шоке. Они сразу достали телефоны, чтобы узнать подробности и позвонить домой", - приводит слова Бирхоффа ARD.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.11.2015 07:45
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