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    Гаспар: «Этот результат говорит сам за себя»

    Защитник сборной Испании Марио Гаспар высказался относительно товарищеского матча со сборной Англии, который завершился победой его команды со счетом 2:0. Напомним, один из голов забил сам 24-летний футболист. По словам испанца, это один из его лучших мячей в ворота соперника.

    "Я очень доволен нашей победой, этот результат говорит сам за себя. Это значимая победа над сильным соперником, к тому же мы играли дома. В моменте с голом я решил не пасовать Алькасеру, а пробить. К счастью, все получилось.

    У меня не часто получается забивать такие голы на тренировках, но сегодня удалось отличиться в официальном матче. Это один из моих лучших голов", – сказал Гаспар.

    Источник: Football Espana

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    14.11.2015 07:30
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