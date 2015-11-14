Павлюченко: «Локомотив» - это тот клуб, который борется за чемпионство»

Бывший нападающий "Локомотива" Роман Павлюченко, ныне выступающий за "Кубань", высказался относительного удачного начала сезона со стороны красно-зеленых в Российской футбольной Премьер-лиге. Напомним, после 15 туров национального первенства "Локомотив", набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице. На первой строчке с 36-ю баллами располагается ЦСКА. По словам игрока, с таким подбором футболистов по-другому быть и не должно.



"Локомотив" - это тот клуб, который борется за чемпионство. С его составом о втором месте и думать нельзя. Нет, я не удивлен их стартом – только рад. Считаю ли я, что в кадровом отношении "Локо" ничуть не уступает ЦСКА и "Зениту"? Вы знаете, можно собрать одних звезд и ничего не выиграть. На примере "Барселоны" и "Реала" мы неоднократно в этом убеждались. Помимо сильных футболистов должен быть хороший коллектив, атмосфера. Уверен, что "Локомотив" в состоянии побороться и с "Зенитом", и с ЦСКА за чемпионство – в личных играх он это доказал", - сказал Павлюченко.