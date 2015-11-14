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    Павлюченко: «Локомотив» - это тот клуб, который борется за чемпионство»

    Бывший нападающий "Локомотива" Роман Павлюченко, ныне выступающий за "Кубань", высказался относительного удачного начала сезона со стороны красно-зеленых в Российской футбольной Премьер-лиге. Напомним, после 15 туров национального первенства "Локомотив", набрав 30 очков, занимает третье место в турнирной таблице. На первой строчке с 36-ю баллами располагается ЦСКА. По словам игрока, с таким подбором футболистов по-другому быть и не должно.

    "Локомотив" - это тот клуб, который борется за чемпионство. С его составом о втором месте и думать нельзя. Нет, я не удивлен их стартом – только рад. Считаю ли я, что в кадровом отношении "Локо" ничуть не уступает ЦСКА и "Зениту"? Вы знаете, можно собрать одних звезд и ничего не выиграть. На примере "Барселоны" и "Реала" мы неоднократно в этом убеждались. Помимо сильных футболистов должен быть хороший коллектив, атмосфера. Уверен, что "Локомотив" в состоянии побороться и с "Зенитом", и с ЦСКА за чемпионство – в личных играх он это доказал", - сказал Павлюченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.11.2015 08:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 15 ноября 2015, 09:43

      Два зенитовских тролля вылезли! А что, на бомжовской ветке уже не интересно?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1368

      Taps 14 ноября 2015, 22:59

      Со Смородской он борется ...

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      Ответить
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      Рейтинг: +6985

      mamba9090909 14 ноября 2015, 14:32

      Как в сказке - "По щучьему велению, по моему хотению ХОЧУ.........ну хоть какой нибудь, хоть кубок соли...."

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