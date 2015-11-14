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    Коста: «С каждым разом чувствую себя все лучше в сборной Испании»

    Нападающий сборной Испании Диего Коста поделился мнениям о своей игре в товарищеском матче с национальной командой Англии, который завершился победой его команды со счетом 2:0.Сам футболист лондонского "Челси" вышел на поле в основном составе, однако поразить ворота соперника не сумел. По словам испанца, он постепенно возвращает себе свою лучшую игру.

    "Что же касается меня самого, то не столь важно, что я не забил. Важно то, что команда сыграла очень хорошо, а я прогрессирую. С каждым разом чувствую себя всe лучше и принимаю больше участия в командной игре", — сказал Коста.

    Источник: Marca

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    14.11.2015 08:43
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