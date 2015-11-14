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    Вилья: «В класико фаворитов нет»

    Бывший нападающий "Барселоны" Давид Вилья, защищающий ныне цвета "Нью-Йорк Сити", высказался относительно предстоящего матча между каталонцами и мадридским "Реалом", который состоится в рамках 12 тура испанской Примеры. По словам футболиста, игра без Месси, который продолжает восстановление после травмы, будет совершенно иная.

    "Месси играет на поле определяющую роль, и вместе с ним все меняется. Будем надеяться, что он сумеет принять участие в этой встрече на благо футболу. Естественно, я сам надеюсь, что "Барселона" одержит победу. В "класико" фаворитов нет, и не имеет значения, в каком состоянии находятся команды перед такой игрой", — сказал Вилья.

    Матч "Реал" - "Барселона" состоится в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" 21 ноября.

    Источник: Marca

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    14.11.2015 07:59
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