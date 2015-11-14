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    Фоменко: «Главное, чтобы не было переоценки соперника, а недооценки никогда не было и не будет»

    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко поделился ожиданиями от первого матча плей-офф к Евро-2016 против сборной Словении.

    «Ничего такого не осталось, что бы мы не решили, отталкиваясь от наших возможностей. Мы готовы к завтрашней встрече, остальное покажет игра. Мы уверены в своей подготовке, ведь старались дать ребятам как можно больше информации, просмотрели достаточно материалов. Завтра еще проведем индивидуальные беседы, на которых с футболистами и обсудим некоторые тонкости работы в обороне и атаке.

    Мы с ребятами прекрасно знаем, как играть против Словении. Они прекрасно понимают особенность этих матчей. Главное, чтобы не было переоценки соперника. Что касается недооценки, то ее нет, не было и никогда не будет. В этом плане я спокоен", - сказал Фоменко.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    14.11.2015 07:00
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