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    Бекхэм: «Лучший вариант для Роналду – перейти в «МЮ»

    Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм считает, что нападающему "Реала" Криштиану Роналду следует вернуться в свой прежний клуб в Англии.

    «Я никому не посоветовал бы не переходить в "Манчестер Юнайтед". Я бы туда приполз, если бы мог. Криштиану – любимчик болельщиков "Юнайтед", он всегда был успешен и трудолюбив. Все, кто играл с ним, говорят, что он не только один из самых талантливых игроков в мире, но и большой трудяга. Для меня очевидно, что если он захочет уйти из "Реала", то лучший вариант – "Юнайтед". Я никогда не имел возможности вернуться в «МЮ», - сказал Бекхэм.

    Источник: The Guardian

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    14.11.2015 06:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 18 ноября 2015, 17:04

      потому что космополитен наверно перечитал в своё время, вот САФ и избавился от Бэкса, хоть и очень крутой игрок. А так, по делу всё сказал)

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