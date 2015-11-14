Бекхэм: «Лучший вариант для Роналду – перейти в «МЮ»

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм считает, что нападающему "Реала" Криштиану Роналду следует вернуться в свой прежний клуб в Англии.

«Я никому не посоветовал бы не переходить в "Манчестер Юнайтед". Я бы туда приполз, если бы мог. Криштиану – любимчик болельщиков "Юнайтед", он всегда был успешен и трудолюбив. Все, кто играл с ним, говорят, что он не только один из самых талантливых игроков в мире, но и большой трудяга. Для меня очевидно, что если он захочет уйти из "Реала", то лучший вариант – "Юнайтед". Я никогда не имел возможности вернуться в «МЮ», - сказал Бекхэм.