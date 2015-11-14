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    Два взрыва около стадиона «Стад де Франс» совершили террористы-смертники

    Совершенный у парижского стадиона "Стад де Франс" во время товарищеского матча между сборными Франции и Германии (2:0) теракт привел к гибели четырех человек. Об этом сообщил телеканал iTELE. По его данным, 11 человек получили тяжелые ранения и их жизнь находится в опасности. Еще не менее 14 человек получили менее тяжелые ранения.

    Два взрыва совершили террористы-смертники, третий взрыв был совершен с помощью баллонов с газом, к которым были прикреплены пакеты с гвоздями.

    Один из парижан, находившийся недалеко от места взрыва, был спасен его мобильным телефоном, лежавшем во внутреннем кармане пиджака – в нем застрял осколок.

    Источник: ТАСС

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    14.11.2015 06:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +72

      HardPony 14 ноября 2015, 14:00

      не жалко. ни капли. франции уже нет как страны. это колония черномазых и муслимов.

      0
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      Рейтинг: +19

      Gazza 14 ноября 2015, 12:26

      Ждем новые карикатуры от Шарли...

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      Рейтинг: +853

      джон базелон 14 ноября 2015, 09:08

      "Теперь когда мы научились летать как птици и плавать под водой как рыбы,осталось научиться жить на Земле как люди."Шоу.

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      Рейтинг: +22

      Igreks > джон базелон 14 ноября 2015, 12:59

      Вот это здорово подметил. респект!!!

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      Рейтинг: +14

      xslayer > Igreks 14 ноября 2015, 13:30

      Это Шоу подметил ))

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      Рейтинг: +19

      Gazza > джон базелон 14 ноября 2015, 14:46

      А может хватит учить рыб летать, птиц плавать а людей как жить?

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