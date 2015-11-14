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    Червиченко: «Как Родионов может распределять бюджет в 50-60 миллионов?»

    Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в интервью изданию «Футболревю» поделился мыслями о проблемах красно-белых и рассказал о своем рецепте их решения.

    Вам со стороны как кажется? Проблема-то в голове рыбы или, так скажем, ближе к хвосту?

    – Скажу так: больна вся рыба. И нуждается в срочной госпитализации. В теле «Спартака» нет беспроблемных зон. Что бы мне кто ни говорил. Ни одна линия команды и управленческого коллектива не выдерживает конкуренции. Вот назовите мне хоть один сегмент, который не требовал бы переформатирования.

    А руководство тоже требует усиления?

    – Ну конечно. Возьмем Родионова. Ну как человек, который до этого в жизни получал зарплату не больше пяти тысяч долларов, будет распределять бюджет в 50-60 миллионов долларов? Это несерьезно и вызывает улыбку у меня лично. Поэтому мы замечаем и догадываемся, что Родионов не совсем самостоятелен на своей должности.

    –​ Рецепт какой-то есть у Вас для «Спартака»? Надо всех разгонять и набирать новых?

    – А где сейчас новых наберешь? Нет столько. Не продаст никто тебе мгновенно команду мастеров. Да и некрасиво это было бы по отношению к ребятам, которые не один год отдали «Спартаку». Они просто играют как могут, на своем уровне. Рецепт прост, как у «Зенита». Купить в каждую линию по суперигроку мирового класса, таких как Гарай, Витсель или Халк. И уже вокруг них строить команду, наращивать. И второе – ну сколько можно доверять команду бывшим спартаковцам? Сейчас Аленичев, до этого Карпин. Команда начинает матч в три защитника, а заканчивает в семь или восемь. Нет никакой мысли. Ну оглянитесь по миру, где команду тренирует ее бывший, скажем так, «воспитанник»? Луис Энрике? А еще? Надо найти авторитетного сформировавшегося тренера, а не играть на патриотизме. «Спартаку» надо наступить на горло своей песне.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.11.2015 05:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 15 ноября 2015, 14:39

      кто-кто а червиченко лучше-бы заткнулся.при нем такой бардак начался по сей день из этого дерьма никак не вылезут

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > апоголлл 16 ноября 2015, 11:39

      При нем хоть какие-то были награды и достижения

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      Рейтинг: +752

      апоголлл > vgarakh 16 ноября 2015, 23:07

      не отрицаю .но кавардак-то с него пошел чехарда тренеров и.т.д.

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      Рейтинг: +26835

      slavutiq70 14 ноября 2015, 09:13

      Да тебя бы к кормушки

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