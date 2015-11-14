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    «Шахтер» и «Антальяспор» в товарищеском матче забили по одному голу

    Заполняя очередную паузу, связанную с играми сборных, «Шахтер» отправился в Турцию, где провел товарищеский матч с представителем местной Суперлиги – «Антальяспором». Традиционно главный тренер «горняков» Мирча Луческу задействовал в поединке молодых воспитанников академии и предоставил игровую практику резервистам.

    Благодаря точному удару Бекмезджи на 18-й минуте счет в матче открыли хозяева поля, однако сразу после перерыва бразильский защитник «Шахтера» Исмаили забил ответный мяч, установив тем самым окончательный результат встречи – 1:1.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    14.11.2015 04:26
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