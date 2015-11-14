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    Новакович: «Думаю, в Украине нас ненавидят за 1999 год»

    Нападающий сборной Словении Миливойе Новакович в рамках предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от первого поединка с командой Украины в стыковых матчах отбора Евро-2016.

    "Наша команда очень хорошо готова. Мы знаем, что Украина – очень сильная сборная, но мы надеемся на позитивный результат в завтрашнем матче. Мы все помним матчи 1999 года. Думаю, в Украине нас за это ненавидят. В составе вашей команды есть несколько отличных футболистов, но мы завтра будем играть от сердца. Нужно помнить, что это противостояние будет длиться 180 минут.

    Мы создаем проблемы каждой сборной, поэтому готовы к серьезному противостоянию. Мы знаем, что украинцы очень активно атакуют первые 20 минут, но нельзя спрогнозировать ход таких поединков. В любом случае, нужно быть готовыми ко всему со стороны соперника. Мы ждем ненависть со стороны соперника, учитывая события 1999 года, но и наша мотивация находится на наивысшем уровне", - заявил Новакович.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    14.11.2015 04:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 14 ноября 2015, 10:43

      Однозначно буду болеть за Словению!!!

      -1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 14 ноября 2015, 04:21

      если он про гол Шовковскому то тут сами виноваты

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