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    Бонуччи: «Существует риск для проведения Евро-2016 во Франции»

    Главный тренер сборной Италии Антонио Конте и защитник Леонардо Бонуччи выразили мнение, что теракты в Париже могут поставить под угрозу проведение Евро-2016.

    "Это ужасно, особенно учитывая то, что мы играли в Брюсселе, где состоялась еще одна памятная трагедия. В конце-концов за все всегда платят невинные люди. Этот случай заставляет задуматься всех нас о будущем. Существует риск для проведения Евро-2016, ответственные люди уже сейчас должны принять необходимые меры", - сказал Бонуччи.

    "Нет смысла игнорировать все это. Если честно, то есть опасения, потому что ситуация действительно очень страшная", - заявил Конте на пресс-конференции.

    Источник: Football Italia

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    14.11.2015 03:14
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