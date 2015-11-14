На стадионе «Стад де Франс» погибли три человека, еще 50 ранены

В результате взрыва у одного из входов на стадион "Стад де Франс" во время товарищеского матча между сборными Франции Германии (2:0) погибли три человека, еще 50 ранены.

Глава Федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэль Ле Грэт сообщил о трех погибших."Взрыв произошел у входа J, что привело к гибели трех человек. Еще несколько ранены", - приводит слова главы ФФФ спортивное издание L'Equipe.

Позже стало известно еще об одной жертве теракта у "Стад де Франс".