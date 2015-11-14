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    На стадионе «Стад де Франс» погибли три человека, еще 50 ранены

    В результате взрыва у одного из входов на стадион "Стад де Франс" во время товарищеского матча между сборными Франции и Германии (2:0) погибли три человека, еще 50 ранены.
    Глава Федерации футбола Франции (ФФФ) Ноэль Ле Грэт сообщил о трех погибших."Взрыв произошел у входа J, что привело к гибели трех человек. Еще несколько ранены", - приводит слова главы ФФФ спортивное издание L'Equipe.
    Позже стало известно еще об одной жертве теракта у "Стад де Франс".

    Источник: ТАСС

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    14.11.2015 02:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +195

      Yellow 91 14 ноября 2015, 05:57

      Не хуй вобщебеженцов пускать, ослики! И не хуй вобще к этим отмороженным мусульманам лезть, пусть они сами че хотят делаю, не хуй их трогать! Америка кругом лезет и мы туда же, нахуя?!!! Ток влезли , как самолет упал и это еще не все, это ток начало...

      0
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      Рейтинг: +31

      lostprey 14 ноября 2015, 03:05

      Жесть(

      1
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