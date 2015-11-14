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    Наингголан: «В финале Евро-2016 сыграют Бельгия и Испания»

    Полузащитник «Ромы» и сборной Бельгии Раджа Наингголан рассказал о том, чего он ждет от грядущего чемпионата Европы.

    «Важно понимать свою силу и осознавать, что с нынешним поколением игроков мы можем выиграть что-то важное. Мы верим в себя, хотя и знаем, что главные фавориты – это Германия и Испания. Мы в силах сказать свое слово на чемпионате Европы. Италия – серьезная команда, которую не так просто обыграть, но я не думаю о них как о фаворитах. Я верю, что в финале Евро-2016 сыграют Бельгия и Испания», – говорит Наингголан.

    Источник: Football Italia

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    14.11.2015 01:41
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