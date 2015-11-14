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    Касильяс вышел на седьмое место среди всех футболистов по числу матчей за сборные

    Вратарь «Порту» и сборной Испании Икер Касильяс вышел на поле в товарищеском матче с командой Англии (2:0).

    Эта встреча стала для него 165-й игрой за сборную, благодаря чему Касильяс обошел бывшего полузащитника национальной команды США Коби Джонса и вышел на седьмое место по числу матчей за сборные среди всех футболистов.

    Больше испанца за свои команды сыграли Ахмед Хассан (Египет, 184), Мохамед Аль-Деайя (Саудовская Аравия, 178), Клаудио Суарес (Мексика, 177), Хоссам Хассан (Египет, 169), Иван Уртадо (Эквадор, 167) и Виталий Астафьев (Латвия, 167).

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.11.2015 01:31
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