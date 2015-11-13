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    Тихонов: «Руководство «Спартака» пытается разобраться, кто мешает Аленичеву»

    Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал слова генерального директора московского клуба Сергея Родионова о том, что команда расстанется с несколькими игроками.

    «Сложно забыть, какая чехарда в «Спартаке» была с тренерами и футболистами. Назрели какие-то слова и действия генерального директора, наверное. Вот он и высказал свое мнение. А по сути, за неудачи прежде всегда доставалось тренеру. Теперь, получается, руководство команды пытается разобраться, кто ему мешает. При Романцеве, если помните, такое тоже было. Уходили и Кечинов, и Цымбаларь, и Юран, и Тихонов. Неизбежная часть тренерской работы. Я сейчас не в «Спартаке» и не знаю обстановки там. Но если какие-то игроки действительно мешают нормальному рабочему процессу и результата нет, с ними нужно расставаться. О ком конкретно речь, судить со своей стороны не могу, руководству «Спартака» виднее», – говорит Тихонов.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.11.2015 23:50
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