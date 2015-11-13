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    Шевченко: «Украинская команда сейчас великолепна»

    Бывший нападающий сборной Украины и обладатель «Золотого мяча» Андрей Шевченко поделился своими ожиданиями от стыковых матчей за попадание на Евро-2016 против Словении.

    «Украинская команда сейчас великолепна. Она заслуживает выход. Это большая игра для нас. Если Украина достигнет успеха, то это будет что-то очень особенное для украинцев. Конечно, сейчас не лучшая ситуация в украинском футболе. Но люди все равно верят в лучшее и идут на стадион... Футбол сейчас многое значит для украинцев. Он всегда дает людям надежду», – приводит слова Шевченко «BBC Украина».

    Первая втсреча между сборными Украины и Словении состоится в субботу 14 ноября во Львове.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.11.2015 23:38
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