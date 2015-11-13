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    Орлов: «Витсель договорится с «Манчестер Сити»

    Известный комментатор Геннадий Орлов утверждает, что полузащитник «Зенита» Аксель Витсель продолжит свою карьеру в «Манечстер Сити».

    «Не попадает в основной состав Аксель Витсель. Аксель Витсель сегодня – это футболист, которого хотят купить все клубы в Европе, я это знаю очень хорошо. Последний клуб, который на него претендует, это «Манчестер Сити». Видимо, они с ним и договорятся. Он уже сказал, что в июне уходит, у него контракт заканчивается, с 31 января он имеет право искать себе новую команду сам, со своим агентом. По положению о контрактах. Ну, конечно, уже сейчас все договариваются», – рассказал Орлов.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    13.11.2015 23:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 14 ноября 2015, 09:42

      Вот идионты,получается он свободным агентом уйдет?!

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    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 ноября 2015, 23:50

      Все клубы в Европе,божечки

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