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    «Рубин» пытается приобрести нападающего «Палмейраса»

    Нападающий «Палмейраса» и бывший игрок харьковского «Металлиста» Джонатан Кристальдо попал в сферу интересов «Рубина».

    Сообщается, что казанцы уже сделали предложение бразильскому клубу в размере 7,6 миллиона долларов, однако получили отказ. Руководство «Палмейраса» хочет получить за Кристальдо 10 миллионов, поскольку покупка игрока у «Металлиста» обошлась в 8 миллионов.

    При этом «Палмейрас» в любом случае намерен расстаться с футболистом, так как его зарплата является самой высокой в клубе: Кристальдо получает 150 тысяч долларов в месяц.

    В нынешнем сезоне бразильской Серии А нападающий сыграл 18 матчей и забил восемь мячей.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    13.11.2015 23:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 14 ноября 2015, 14:13

      Такую зарплату и мы не потянем.

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