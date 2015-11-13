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    Калешин: «В моем возрасте мечтать о сборной глупо»

    Защитник «Краснодара» Виталий Калешин не думает, что ему по силам повторить достижение футболиста «Рубина» Олега Кузьмина, который в возрасте 34-х лет был впервые вызван в сборную России. Самому Калешину сейчас 35 лет.

    «Олег – молодец, очень сильный игрок. Профессионал. Не вижу ничего удивительного в том, что его начали вызывать в сборную. Все заслуженно. В моем возрасте сидеть и мечтать о сборной, наверное, глупо. Я не знаю, что завтра будет, и вообще на эту тему не размышляю. Стараюсь просто качественно делать свое дело. Получается – и слава богу. Но если позовут – конечно же, не откажусь», – говорит Калешин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.11.2015 22:31
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