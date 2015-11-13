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    Косиельни: «Я мог ответить Косте, но сдержался»

    Защитник «Арсенала» Лоран Косиельни рассказал о том, как его провоцировал нападающий «Челси» Диего Коста во время лондонского дерби.

    «Когда он ударил меня по лицу, я не обратил на это внимания. Мы оборонялись, и я должен был продолжать играть. Когда же он меня толкнул, я упал и тут же поднялся, потому что я не из тех, кто будет просто так лежать на газоне. Конечно, я мог ему ответить, но все же сумел сдержаться. Цель Косты – вывести соперника из равновесия, мне нужно было сохранять хладнокровие. Мне потом многие писали: «Молодец, что сдержался, вот я бы ему врезал», – говорит Косиельни.

    Источник: Eurosport.ru

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    13.11.2015 22:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 14 ноября 2015, 14:58

      Такая у тебя работа,обороняться и сдерживаться от провокаций!Не ной!

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