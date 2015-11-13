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    Фоменко: «Психолога можно обмануть, а себя не обманешь»

    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко рассказал о подготовке к стыковым матчам за выход на Евро-2016 против Словении.

    «Мы сделали то, что могли сделать – дали максимум информации ребятам о сборной Словении. Посмотрели достаточно материала. Еще проведем индивидуальные беседы, как играть в обороне и атаке. Мы посмотрели несколько матчей и донесли до ребят то, с каким соперником им придется играть», – говорит Фоменко.

    По мнению наставника, недооценки соперника со стороны его подопечных быть не может.

    "Каждый из ребят сам для себя лучший психолог. Психолога можно обмануть, а себя не обманешь. Ребята понимают, что это особые игры. Недооценки соперника у нас никогда не было, и все они настроены на матч. Я спокоен в этом плане. Кто получит возможность, ею должен воспользоваться и показать зрителям и себе, что он готов не хуже, а может, и лучше тех, кто не сыграет».

    Первый стыковой матч между сборными Украины и Словении состоится во Львове в субботу 14 ноября.

    Источник: ua.tribuna

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    13.11.2015 22:06
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